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    «Амур» на своем льду победил «Торпедо»

    «Амур» — «Торпедо»: счет матча 4:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Торпедо
    В Хабаровске состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ. «Амур» принимал «Торпедо» и победил со счетом 4:3.

    «Амур»
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    «Амур»

    У гостей отличились Кирилл Воронин, Максим Летунов и Сергей Гончарук.

    У «Амура» голы забили Станислав Бочаров, Яков Рылов, Вячеслав Грецкий и Александр Брынцев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:3 (2:1, 1:2, 1:0)
    Голы: Бочаров — 6 (Шевченко, Брынцев), 1:25 — 1:0. Воронин — 7 (мен.), 6:40 — 1:1. Рылов — 2 (Шевченко, Дрозг), 14:37 — 2:1. Летунов — 15 (бол., Гончарук, Конюшков), 24:01 — 2:2. Гончарук — 2 (Кручинин), 26:36 — 2:3. Грецкий — 2 (Мищенко, Слепец), 34:45 — 3:3. Брынцев — 1 (бол., Слепец, Коршков), 45:11 — 4:3Вратари: Бобков — ГускаШтраф: 4 — 8Броски: 24 (11+9+4) — 31 (13+15+3)

    «Торпедо» с 38 очками идет третьим в таблице Западной конференции.

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    У «Амура» — 30 очков и 8-я позиция на «Востоке».

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