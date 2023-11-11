Овечкин выдал худшую результативность в карьере за 12 матчей на старте сезона

Нападающий «Вашингтона»не смог забить в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:2).

Безголевая серия 38-летнего россиянина достигла шести матчей. В игре с «Нью-Джерси» он отметился только результативной передачей.

В текущей «регулярке» Овечкин забросил лишь две шайбы в 12 матчах. Это его худший результат на таком стартовом отрезке за карьеру.

В сезоне-2008/2009 Овечкин в первых 12 матчах забил лишь три гола, но в итоге завершил регулярный чемпионат с 56 заброшенными шайбами.

Напомним, Овечкин занимает второе место по голам в истории НХЛ (824). Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894).