Овечкин выдал худшую результативность в карьере за 12 матчей на старте сезона

Александр Овечкин Фото: globallookpress.com
Безголевая серия 38-летнего россиянина достигла шести матчей. В игре с «Нью-Джерси» он отметился только результативной передачей.
В текущей «регулярке» Овечкин забросил лишь две шайбы в 12 матчах. Это его худший результат на таком стартовом отрезке за карьеру.
В сезоне-2008/2009 Овечкин в первых 12 матчах забил лишь три гола, но в итоге завершил регулярный чемпионат с 56 заброшенными шайбами.
Напомним, Овечкин занимает второе место по голам в истории НХЛ (824). Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894).