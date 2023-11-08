Овечкин назвал причину низкой результативности в новом сезоне

Александр Овечкин Фото: globallookpress.com
Овечкин забросил две шайбы и сделал шесть результативных передач в десяти матчах.
«У меня есть шансы, но иногда нужно просто посмотреть на себя и подумать, что в определенном моменте следует сделать по-другому.
Я думаю, что это просто период времени, когда удача не на твоей стороне, не на твоем пути, невезение и всё такое», — приводит слова 38-летнего россиянина пресс-служба НХЛ.
Напомним, Овечкину осталось забросить 70 шайб для того, чтобы стать лучшим снайпером в истории НХЛ.