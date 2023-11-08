Овечкин назвал причину низкой результативности в новом сезоне

Капитан «Вашингтон Кэпиталз»высказался о своей результативности в текущем регулярном чемпионате НХЛ.

Овечкин забросил две шайбы и сделал шесть результативных передач в десяти матчах.

«У меня есть шансы, но иногда нужно просто посмотреть на себя и подумать, что в определенном моменте следует сделать по-другому.

Я думаю, что это просто период времени, когда удача не на твоей стороне, не на твоем пути, невезение и всё такое», — приводит слова 38-летнего россиянина пресс-служба НХЛ.

Напомним, Овечкину осталось забросить 70 шайб для того, чтобы стать лучшим снайпером в истории НХЛ.