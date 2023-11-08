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    Овечкин назвал причину низкой результативности в новом сезоне

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Вашингтон Кэпиталз НХЛ
    Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своей результативности в текущем регулярном чемпионате НХЛ.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    Овечкин забросил две шайбы и сделал шесть результативных передач в десяти матчах.

    «У меня есть шансы, но иногда нужно просто посмотреть на себя и подумать, что в определенном моменте следует сделать по-другому.

    Я думаю, что это просто период времени, когда удача не на твоей стороне, не на твоем пути, невезение и всё такое», — приводит слова 38-летнего россиянина пресс-служба НХЛ.

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    • Напомним, Овечкину осталось забросить 70 шайб для того, чтобы стать лучшим снайпером в истории НХЛ.

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