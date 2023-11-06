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    Буре рассказал о перспективах Овечкина побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ

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    Экс-нападающий ряда клубов НХЛ Павел Буре высказался о погоне форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в Национальной лиге.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Шанс очень хороший, потому что, несмотря на такой возраст, он играет на очень высоком уровне. Поэтому шанс очень хороший. Понятно, будут нюансы: это и здоровье, и те соперники, против которых он будет играть. Но шанс очень хороший.

    Я сам это прошёл в 1994 году, когда я забил 60 голов — больше всех в лиге. Стал лучшим снайпером НХЛ. Я тогда играл в "Ванкувере". Понятно, что все хвалят, какой ты крутой, первый раз в истории 60 голов, лучший в лиге, обыграл и Гретцки, и Халла, и Айзермана, и кого хочешь. То есть ты великий. И проходит буквально три матча — это шесть дней. И первые три встречи я не забиваю.

    Это буквально шесть дней. И я превращаюсь из самого великого за шесть дней в "такой плохой, он не умеет играть, он не умеет забивать". Ну и потом я закончил плей-офф и опять забил в лиге больше всех — 16 голов. Кажется, никто ещё столько не забрасывал. Но вот эти шесть дней… я сделал выводы (смеётся).

    Понял, что надо делать, что делаешь, а дальше уже как получится. Я думаю, Александр это тоже проходил, он знает свои силы. Но это был у меня такой интересный момент, когда я понял, что бывает по-разному. Надо знать своё место — и свою цену тоже. Поэтому нужно спокойнее ко всему относиться», — сказал Буре Чемпионату.

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    • Напомним, что Овечкину осталось забросить 70 шайб для того, чтобы стать лучшим снайпером в истории НХЛ. В нынешнем сезоне форвард провел 10 матчей за «Вашингтон», забил 2 гола и сделал 6 голевых передач.

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