НХЛ. «Вашингтон» выиграл у «Нью-Джерси», Овечкин снова не забил

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Баффало» — «Миннесота» — 3:2

В составе «Миннесоты» одним из лучших был Кирилл Капризов. Российский нападающий стал автором заброшенной шайбы и результативной передачи. В его активе 14 (5+9) очков в 14 матчах сезона.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Миннесота» — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) Голы: Йокихарью — 2 (Пауэр), 18:02 — 1:0. Капризов — 5 (бол., Болди, Зуккарелло), 19:30 — 1:1. Скиннер — 7 (Петерка), 39:02 — 2:1. Петерка — 6 (Томпсон, Скиннер), 43:33 — 3:1. Эрикссон Эк — 8 (бол., Капризов, Зуккарелло), 52:27 — 3:2Вратари: Леви — Густавссон (58:15)Штраф: 10 — 8Броски: 25 (11+6+8) — 35 (10+14+11)

«Баффало» — «Миннесота» — 3:2

«Нью-Джерси» — «Вашингтон» — 2:4

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился двумя заброшенными шайбами. В эпизоде с первым голом ему ассистировал Александр Овечкин.

Овечкин не смог забить в шестом матче подряд. Капитан «Вашингтона» набрал 9 (2+7) очков в 12 матчах текущей «регулярки».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Вашингтон» — 2:4 (0:2, 0:1, 2:1) Голы: Обе-Кубель — 1 (Сандин, Милано), 10:22 — 0:1. Маленстин — 1 (Обе-Кубель, Фехервари), 10:37 — 0:2. Кузнецов — 2 (Уилсон, Овечкин), 26:34 — 0:3. Майер — 4 (Маклеод, Марино), 47:13 — 1:3. Мерсер — 2 (Тоффоли, Шмид), 49:12 — 2:3. Кузнецов — 3 (п.в., Джохансен, Уилсон), 58:09 — 2:4Вратари: Ванечек (Шмид, 10:37, 57:55 — 58:09, 58:21) — Линдгрен (3:30 — 4:18, 51:43 — 51:49)Штраф: 8 — 8Броски: 26 (2+11+13) — 25 (12+6+7)

«Нью-Джерси» — «Вашингтон» — 2:4

«Торонто» — «Калгари» — 5:4 Б

Одну из четырех шайб «Калгари» в этом матче забросил российский защитник Никита Задоров. На его счету 5 (1+4) очков в 12 матчах сезона.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Калгари» — 5:4 Б (2:1, 2:2, 0:1, 0:0, 1:0) Голы: Нюландер — 8 (бол.), 3:01 — 1:0. Зари — 2 (Кадри), 7:02 — 1:1. Ярнкрок — 4 (Доми, Робертсон), 8:18 — 2:1. Нюландер — 9 (мен.), 21:06 — 3:1. Таварес — 6 (Нюландер, Райлли), 24:45 — 4:1. Задоров — 1 (Манджапане, Юбердо), 25:33 — 4:2. Грир — 2 (Уигар, Андерссон), 32:22 — 4:3. Поспишил — 2 (Баклунд, Коулмэн), 43:22 — 4:4Победный буллит: ДомиВратари: Уолл — ВладаржШтраф: 6 — 4Броски: 36 (8+14+11+3) — 28 (11+8+3+6)

«Торонто» — «Калгари» — 5:4 Б

«Флорида» — «Каролина» — 5:2

Одним из лучших в этом матче был вратарь «Флориды» Сергей Бобровский, отразивший 28 из 30 бросков. Россиянин одержал четвертую победу подряд.

Нападающий «Торонто» Вильям Нюландер набрал очки в 14 матче подряд, сейчас в его активе 9 голов и 12 ассистов. В этой игре швед забросил две шайбы и сделал результативную передачу.

Нюландер — всего лишь четвертый игрок, кому удалось набрать очки в 14+ матчах подряд со старта сезона в XXI веке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Каролина» — 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) Голы: Котканиеми — 6 (Фаст, Мартинук), 1:20 — 0:1. Ткачак — 3 (Верхэге, Лунделл), 3:01 — 1:1. Балинскис — 1 (Ткачак, Луостаринен), 18:53 — 2:1. Барков — 5 (Родригес, Райнхарт), 27:08 — 3:1. Ахо — 3 (Мартинук, Шей), 36:40 — 3:2. Верхэге — 5 (Форслинг), 53:18 — 4:2. Стенлунд — 3 (п.в., Райнхарт, Барков), 56:18 — 5:2Вратари: Бобровский — Раанта (3:33 — 3:37, 56:05 — 56:18)Штраф: 6 — 4Броски: 35 (13+12+10) — 30 (11+12+7)

«Флорида» — «Каролина» — 5:2

«Анахайм» — «Филадельфия» — 3:6

В составе «Филадельфии» результативной передачей отметился российский защитник Егор Замула, в активе которого теперь 4 (1+3) очка в 12 матчах сезона.

Защитник «Анахайма» Павел Минтюков стал автором результативной передачи в эпизоде со вторым голом своей команды. 19-летний россиянин набрал 9 (1+8) очков в 13 играх текущей «регулярки».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Филадельфия» — 3:6 (0:2, 1:1, 2:3) Голы: Кутюрье — 3 (Аткинсон, Замула), 4:57 — 0:1. Аткинсон — 7 (Санхейм, Форстер), 12:31 — 0:2. Бельпедио — 2 (Фараби), 22:33 — 0:3. Карлссон — 4 (бол., Киллорн, Мактавиш), 33:15 — 1:3. Санхейм — 2 (Фараби, Йорк), 47:39 — 1:4. Карлссон — 5 (Киллорн, Минтюков), 50:34 — 2:4. Типпетт — 3 (Фрост), 53:07 — 2:5. Карлссон — 6 (бол., Терри, Строум), 58:32 — 3:5. Типпетт — 4 (п.в.), 58:59 — 3:6Вратари: Достал (58:41 — 58:59) — ЭрссонШтраф: 6 — 12Броски: 38 (15+15+8) — 36 (17+7+12)

«Вегас» — «Сан-Хосе» — 5:0

«Сан-Хосе» проиграл 12 из 14 матчей на старте сезона.