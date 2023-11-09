В «Барысе» сообщили о подписании контракта с Энтони Камара

Канадский нападающийпродолжит карьеру в. Об этом сообщается на официальной сайте клуба.

Стало известно, что Камара подписал контракт с «Барысом» до конца нынешнего сезона.

«В прошлом сезоне Камара был одним из лидеров "Нефтехимика", много играл в большинстве.

Мы считаем, что Энтони сможет усилить атакующую линию нашей команды и добавить тренерскому штабу опций при формировании спецбригад», — заявил генеральный менеджер «Барыса» Олег Болякин.

В нынешнем сезоне Камара провел 25 матчей за «Нефтехимик», забил 3 гола и сделал 6 голевых передач при показателе полезности «-11».