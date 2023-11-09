ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ПепеВ бой идут одни старики. Пепе возглавил список старейших бомбардиров Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    В «Барысе» сообщили о подписании контракта с Энтони Камара

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Барыс Трансферы
    Канадский нападающий Энтони Камара продолжит карьеру в «Барысе». Об этом сообщается на официальной сайте клуба.

    Энтони Камара
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Энтони Камара

    Стало известно, что Камара подписал контракт с «Барысом» до конца нынешнего сезона.

    «В прошлом сезоне Камара был одним из лидеров "Нефтехимика", много играл в большинстве.

    Мы считаем, что Энтони сможет усилить атакующую линию нашей команды и добавить тренерскому штабу опций при формировании спецбригад», — заявил генеральный менеджер «Барыса» Олег Болякин.

  • Уверенные в себе «Динамо» Москва и «Трактор», вернувшийся «Салават Юлаев», проблемные СКА и «Сочи»
  • КХЛ 2023/24: обзор девятой игровой недели
  • 06/11/2023

    • В нынешнем сезоне Камара провел 25 матчей за «Нефтехимик», забил 3 гола и сделал 6 голевых передач при показателе полезности «-11».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» досрочно выиграет группу
  • «Тулуза» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • На льду ЦСКА «Авангард» устроит только победа
  • ЦСКА — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Леверкузенский клуб добьется очередной уверенной победы
  • «Карабах» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.61
  • Экспресс дня 9 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Тулуза — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч ЦСКА — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Карабах — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Серветт — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Аталанта — Штурм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Марсель — АЕК
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.30
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Астон Вилла — АЗ Алкмар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие