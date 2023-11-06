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    Игнатьев: У ребят нет такого чувства, что мы можем спокойно взять и выиграть игру

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь Куньлунь Ред Стар
    Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Виктор Игнатьев подвел итог матча против «Северстали» (3:4 Б).

    Виктор Игнатьев
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    Виктор Игнатьев

    «Если сравнивать два матча, сегодняшний и вчерашний, то сегодня игра в нашем исполнении мне понравилась гораздо больше. Дело даже не в том, что мы взяли одно очко, а в том, что начиная с первого периода было видно, что мы не уступаем сопернику по движению и в единоборствах. И второй период был обоюдоострый, мог забить соперник, могли забить мы. Обидно, что доминируя на вбрасываниях, два самых важных вбрасывания мы проиграли. Пока не хватает нам немножко.

    Слишком много матчей мы проиграли и у меня такое ощущение, что у ребят нет такого чувства, что мы можем спокойно взять и выиграть игру. Ведя в счёте, мы не пытаемся выиграть, мы боимся проиграть. Это не даёт нам довести дело до логического конца. А так спасибо ребятам, это была хорошая игра. У нас были свои шансы, то же большинство "4 на 3" в третьем периоде. Мы не использовали свои возможности, чтобы быть победителями в этой игре. Но очко есть очко.

    Что нужно, чтобы убрать этот психологический груз? Выиграть одну игру. Потом зацепить вторую и пойдёт-пойдёт. В середине третьего периода я думал об этом. И скамейка была хорошая, ребята все бились. Было бы хорошо выиграть, это был бы толчок к следующей игре. А так получается, что ты делаешь свою работу, а в итоге результат тот же самый», — цитирует Игнатьева пресс-служба КХЛ.

    После 26 матчей «Северсталь» (30 очков) идет шестой в Западной конференции. «Куньлунь» (21) находится на предпоследнем месте после 30 встреч.

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