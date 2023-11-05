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    Панарин вышел на второе место среди россиян по серии с очками со старта сезона НХЛ

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    «Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла в серии буллитов «Рейнджерс» со счетом 5:4.

    Артемий Панарин
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    Артемий Панарин

    Российский форвард гостей Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.

    Таким образом, российский нападающий продлил результативную серию в НХЛ до 11 матчей. Панарин набирает очки в каждом матче нового сезона НХЛ. Артемий вышел на второе место среди россиян за всю историю НХЛ по длительности результативной серии со старта сезона.

    На второй строчке также располагаются Евгений Малкин (сезон-2014/15, «Питтсбург», 11 матчей) и Никита Кучеров (сезон-2017/18, «Тампа», 11 матчей).

    На первом месте среди россиян по результативной серии со старта сезона НХЛ расположился Дмитрий Квартальнов, (сезон-1992/93, «Бостон», 14 матчей).

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