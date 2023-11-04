«Витязь» — СКА: счет матча 2:3 Б, обзор голов

В основное время за питерский клуб отличились Алекс Гальченюк и Сергей Сапего.
У подмосковного коллектива шайбы забросили Егор Воронков и Владислав Цицюра.
Решающий буллит у СКА записал в актив Алекс Гальченюк.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» — СКА — 2:3 Б (2:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:1)
Голы: Воронков — 1 (Ежов, Попов), 3:06 — 1:0. Цицюра — 2 (Угольников, Валенцов), 7:26 — 2:0. Гальченюк — 9 (бол., Никишин, Хайруллин), 45:29 — 2:1. Сапего — 1 (Толчинский, Воробьев), 54:06 — 2:2Победный буллит: ГальченюкВратари: Дорожко — Серебряков (Мойсевич, 7:26)Штраф: 2 — 6Броски: 17 (6+6+4+1) — 42 (10+10+14+8)
СКА идет седьмым в турнирной таблице Западной конференции, набрав 26 очков.
«Витязь» (18) находится на последней, 11-й позиции.