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    СКА по буллитам выиграл у «Витязя»

    «Витязь» — СКА: счет матча 2:3 Б, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Витязь
    СКА в гостях нанес поражение «Витязю» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2 Б.

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    В основное время за питерский клуб отличились Алекс Гальченюк и Сергей Сапего.

    У подмосковного коллектива шайбы забросили Егор Воронков и Владислав Цицюра.

    Решающий буллит у СКА записал в актив Алекс Гальченюк.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» — СКА — 2:3 Б (2:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:1)
    Голы: Воронков — 1 (Ежов, Попов), 3:06 — 1:0. Цицюра — 2 (Угольников, Валенцов), 7:26 — 2:0. Гальченюк — 9 (бол., Никишин, Хайруллин), 45:29 — 2:1. Сапего — 1 (Толчинский, Воробьев), 54:06 — 2:2Победный буллит: ГальченюкВратари: Дорожко — Серебряков (Мойсевич, 7:26)Штраф: 2 — 6Броски: 17 (6+6+4+1) — 42 (10+10+14+8)

    СКА идет седьмым в турнирной таблице Западной конференции, набрав 26 очков.

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    «Витязь» (18) находится на последней, 11-й позиции.

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