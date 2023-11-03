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    Кузнецов рассказал, почему «Вашингтон» проиграл «Айлендерс»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Вашингтон Кэпиталз Нью-Йорк Айлендерс НХЛ
    Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» (0:3) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

    Евгений Кузнецов
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    Евгений Кузнецов

    «Тяжелое поражение. Мы должны быть более креативными и реализовывать моменты. Последний пас должен быть лучше, всё должно быть лучше.

    Иногда так бывает. Соперник дает создавать моменты, чувствуешь, что всё контролируешь, но они ведут в счете, здорово обороняются. Из этой игры можно вынести как хорошее, так и плохое. В целом тяжелое поражение.

    Нужно лучше пасовать, лучше бросать, вкладывать всё, что у тебя есть, в эту последнюю передачу и последний бросок. Если надо создавать больше, значит, мы должны создавать больше. Вратарь хорошо играл, а мы, должно быть, не так много трафика создавали.

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    • В итоге мы забили гол, но его отменили. Может, забей мы пораньше, где-нибудь во втором периоде, когда у Майки был момент в меньшинстве, то меньшинство могло бы перевернуть игру. Но, к сожалению, не перевернуло», — приводит слова Кузнецова The Hockey News.

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