Кузнецов рассказал, почему «Вашингтон» проиграл «Айлендерс»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз»прокомментировал поражение от(0:3) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Тяжелое поражение. Мы должны быть более креативными и реализовывать моменты. Последний пас должен быть лучше, всё должно быть лучше.

Иногда так бывает. Соперник дает создавать моменты, чувствуешь, что всё контролируешь, но они ведут в счете, здорово обороняются. Из этой игры можно вынести как хорошее, так и плохое. В целом тяжелое поражение.

Нужно лучше пасовать, лучше бросать, вкладывать всё, что у тебя есть, в эту последнюю передачу и последний бросок. Если надо создавать больше, значит, мы должны создавать больше. Вратарь хорошо играл, а мы, должно быть, не так много трафика создавали.

В итоге мы забили гол, но его отменили. Может, забей мы пораньше, где-нибудь во втором периоде, когда у Майки был момент в меньшинстве, то меньшинство могло бы перевернуть игру. Но, к сожалению, не перевернуло», — приводит слова Кузнецова The Hockey News.