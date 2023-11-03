НХЛ: «Вашингтон» проиграл «Айлендерс», «Ванкувер» забросил десять шайб «Сан-Хосе»

«Вашингтон» — «Нью-Йорк Айлендерс» 0:3

Российский голкипер Семен Варламов отразил все 32 броска по своим воротам. Его признали первой звездой встречи. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин завершил матч с коэффициентом полезности «-3».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Айлендерс» — 0:3 (0:2, 0:1, 0:0) Голы: Пулок — 1 (Нельсон, Палмиери), 0:22 — 0:1. Хольмстрем — 2 (Фэшинг, Пажо), 10:41 — 0:2. Нельсон — 4 (Энгвалль, Мэйфилд), 31:15 — 0:3Вратари: Кемпер (56:30 — 58:32) — ВарламовШтраф: 4-6Броски: 32 (9+13+10) — 21 (2+7+12)

«Вашингтон» прервал трехматчевую победную серию. «Айлендерс», в свою очередь, одержали третью победу за последние четыре матча.

«Вашингтон» — «Нью-Йорк Айлендерс» 0:3

«Детройт» — «Флорида» 0:2

Российский защитник Дмитрий Куликов отметился голевой передачей. Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский оформил первый шатаут в сезоне и был признан первой звездой встречи.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Флорида» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) Голы: Лоренц — 1 (Миккола), 39:08 — 0:1. Лунделл — 1 (п.в., Ткачак, Куликов), 58:48 — 0:2Вратари: Раймер (27:58 — 28:21, 58:15 — 58:48, 59:00) — Бобровский (31:10 — 31:21)Штраф: 10-10Броски: 22 (6+9+7) — 27 (10+10+7)

«Детройт» — «Флорида» 0:2

«Коламбус» — «Тампа-Бэй» 4:2

В составе победителей голом отметился российский нападающий Кирилл Марченко, а его одноклубники и соотечественники Иван Проворов и Дмитрий Воронков сделали по голевой передаче.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Тампа-Бэй» — 4:2 (1:0, 0:2, 3:0) Голы: Марченко — 1 (Воронков, Силлинджер), 6:29 — 1:0. Стэмкос — 4, 22:53 — 1:1. Шири — 1 (Стэмкос, Чернак), 24:42 — 1:2. Дженнер — 5 (Веренски, Северсон), 46:41 — 2:2. Гудбрэнсон — 1 (Бемстрем, Фантилли), 49:24 — 3:2. Годро — 1 (п.в., Проворов, Дженнер), 57:49 — 4:2Вратари: Мерзликинс — Томкинс (57:10 — 57:49)Штраф: 8-10Броски: 28 (11+5+12) — 29 (11+12+6)

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина» 2:1

В составе победителей по голу забили Крис Крайдер и Уилл Кайлли. Артемий Панарин отметился ассистом, голкипер Игорь Шестеркин отразил 26 бросков из 27. У «Харрикейнз» отличился Сет Джарвис.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Каролина» — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) Голы: Крайдер — 7 (бол., Панарин), 2:41 — 1:0. Джарвис — 5 (бол., Ахо, Деанджело), 9:53 — 1:1. Куилль — 2 (Труба, Гудроу), 50:21 — 2:1Вратари: Шестеркин (30:33 — 30:40, 45:44 — 46:09) — Андерсен (58:48)Штраф: 4-10Броски: 26 (11+4+11) — 27 (6+9+12)

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина» 2:1

«Оттава» — «Лос-Анджелес» 2:3

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Лос-Анджелес» — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0) Голы: Дано — 3 (бол., Мур, Байфилд), 3:11 — 0:1. Грундстрем — 4 (Кемпе), 25:00 — 0:2. Копитар — 5 (Энглунд, Кемпе), 28:55 — 0:3. Кубалик — 2 (бол., Жиру, Чикран), 39:39 — 1:3. Норрис — 4 (Бернард-Доккер, Тарасенко), 44:09 — 2:3Вратари: Корписало (59:22) — ТэлботШтраф: 8-6Броски: 26 (13+5+8) — 38 (14+12+12)

«Оттава» — «Лос-Анджелес» 2:3

«Бостон» — «Торонто» 3:2 Б

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Торонто» — 3:2 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0) Голы: Заха — 4 (Карло, Лорей), 18:51 — 1:0. Дебраск — 1 (Маршан, Койл), 21:36 — 2:0. Марнер — 3 (Мэттьюс, Нюландер), 26:31 — 2:1. Мэттьюс — 8 (Ярнкрок, Лагессон), 27:34 — 2:2Победный буллит: ДебраскВратари: Суэймен (65:00) — Самсонов (22:32 — 22:38, 65:00)Штраф: 4-4Броски: 40 (14+11+10+5) — 35 (12+15+8+0)

«Бостон» — «Торонто» 3:2 Б

«Миннесота» — «Нью-Джерси» 3:5

В составе победителей ассистентский хет-трик оформил Йеспер Братт. У «дикарей» одну из шайб провел российский нападающий Кирилл Капризов.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Нью-Джерси» — 3:5 (0:2, 1:1, 2:2) Голы: Хольц — 3 (Бастиан), 3:20 — 0:1. Маклеод — 2 (Палат, Братт), 15:23 — 0:2. Майер — 2 (бол., Д. Хьюз, Братт), 22:31 — 0:3. Капризов — 3 (бол., Эддисон, Зуккарелло), 29:03 — 1:3. Росси — 4 (Болди, Бродин), 41:10 — 2:3. Братт — 7 (бол., Тоффоли, Л. Хьюз), 55:36 — 2:4. Миддлтон — 2 (Болди, Росси), 56:27 — 3:4. Хэмилтон — 4 (бол., Братт, Д. Хьюз), 59:22 — 3:5Вратари: Густавссон (28:08 — 28:24, 57:15 — 58:28) — ВанечекШтраф: 10-4Броски: 25 (7+9+9) — 38 (8+16+14)

«Миннесота» — «Нью-Джерси» 3:5

«Эдмонтон» — «Даллас» 3:4

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Даллас» — 3:4 (1:1, 0:2, 2:1) Голы: Дюшен — 2 (Марчмент, Линделл), 8:08 — 0:1. Кейн — 3 (Нюджент-Хопкинс), 17:00 — 1:1. Павелски — 4 (Хинтц, Хейсканен), 23:25 — 1:2. Хинтц — 4 (бол., Павелски, Бенн), 36:06 — 1:3. Хинтц — 5 (Павелски, Робертсон), 42:37 — 1:4. Ганье — 1 (Сиси, Кулак), 50:35 — 2:4. Ганье — 2 (Кейн), 53:36 — 3:4Вратари: Скиннер (37:37 — 37:54, 58:07) — Уэджвуд (35:41 — 35:45)Штраф: 4-8Броски: 50 (13+11+26) — 27 (9+9+9)

«Эдмонтон» — «Даллас» 3:4

«Сиэтл» — «Нэшвилл» 4:2

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Нэшвилл» — 4:2 (2:1, 1:1, 1:0) Голы: Новак — 5 (бол., Сиссонс, Евангелиста), 6:35 — 0:1. Бьоркстранд — 3 (бол., Шульц, Маккэн), 15:21 — 1:1. Маккэн — 6 (Гурд), 17:41 — 2:1. Йоси — 2 (бол., Бэрри, Форсберг), 36:34 — 2:2. Дюмулин — 2 (Шульц, Картье), 36:58 — 3:2. Данн — 2 (Шварц, Веннберг), 48:38 — 4:2Вратари: Грубауэр — СаросШтраф: 10-10Броски: 30 (9+11+10) — 34 (11+14+9)

«Сиэтл» — «Нэшвилл» 4:2

«Вегас» — «Виннипег» 5:2

В составе победителей хет-трик оформил Джонатан Маршессо. Еще по голу забили Вильям Карлссон и Иван Барбашев, на счету которого также ассист. В активе Павла Дорофеева голевая передача.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вегас» — «Виннипег» — 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) Голы: Карлссон — 4 (Дорофеев, Хаттон), 10:45 — 1:0. Коннор — 6 (Иафалло, Шайфли), 26:17 — 1:1. Маршессо — 4 (бол., Стоун, Томпсон), 27:00 — 2:1. Барбашев — 3 (бол., Пьетранджело, Карлссон), 28:38 — 3:1. Иафалло — 4 (бол., Перфетти, Коннор), 41:51 — 3:2. Маршессо — 5 (Барбашев, Пьетранджело), 45:47 — 4:2. Маршессо — 6 (п.в.), 57:08 — 5:2Вратари: Томпсон — Хеллибак (56:31 — 57:08)Штраф: 10-10Броски: 26 (10+9+7) — 31 (5+13+13)

«Вегас» — «Виннипег» 5:2

«Аризона» — «Монреаль» 3:2

НХЛ Регулярный чемпионат «Аризона» — «Монреаль» — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) Голы: Шмальц — 3 (буллит), 6:17 — 1:0. Монахэн — 6 (Галлахер), 7:13 — 1:1. Крауз — 3 (Маччелли, Бьюгстад), 39:21 — 2:1. Галлахер — 3 (Пирсон, Ньюхук), 42:59 — 2:2. Шмальц — 4 (бол., Кули, Келлер), 46:07 — 3:2Вратари: Ингрэм — АлленШтраф: 10-8Броски: 36 (8+19+9) — 32 (12+10+10)

«Аризона» — «Монреаль» 3:2

«Сан-Хосе» — «Ванкувер» 1:10

В составе «Кэнакс» пять (1+4) очков набрал Куинн Хьюз, три (2+1) очка у Брока Босера. Также отличились россияне Илья Михеев и Андрей Кузьменко, на счету которого гол и результативная передача.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Ванкувер» — 1:10 (0:4, 0:4, 1:2) Голы: Босер — 7 (бол., Петтерссон, Хьюз), 2:23 — 0:1. Миллер — 6 (бол., Босер, Хьюз), 4:00 — 0:2. Хьюз — 4 (Гронек, Лафферти), 8:00 — 0:3. Босер — 8 (бол., Кузьменко, Миллер), 16:49 — 0:4. Михеев — 3 (Суси, Петтерссон), 21:03 — 0:5. Кузьменко — 3 (Петтерссон, Фридман), 28:47 — 0:6. Лафферти — 3 (Миллер, Хьюз), 32:35 — 0:7. Сутер — 1 (Хьюз), 37:26 — 0:8. Бовилье — 1 (бол., Суси, Гронек), 43:10 — 0:9. Бовилье — 2 (Гарлэнд), 51:58 — 0:10. Зеттерлунд — 3 (бол., Канин, Лабанк), 56:12 — 1:10Вратари: Кяхкенен (Блэквуд, 28:47) — ДемкоШтраф: 15-11Броски: 30 (6+7+17) — 33 (15+10+8)

«Ванкувер» занимает третье место в Западной конференции с 15 очками. «Сан-Хосе» расположился на последней, 16-й строчке, набрав одно очко в десяти играх.