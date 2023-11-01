«Трактор» — «Адмирал»: счет матча 3:2 ОТ, обзор голов

Завершился матч регулярного чемпионата КХЛ между челябинскимиз Владивостока. Победу в овертайме в нем одержали хозяева со счетом 3:2.

Уже на четвертой минуте Руслан Ибатуллин вывел гостей вперед.

«Трактор» смог сравнять счет в начале второго периода. Бадди Робинсон реализовал большинство.

На 37-й минуте защитник челябинцев Сергей Телегин смог снова реализовать численное преимущество, сделав счет 2:1.

Но за две минуты до конца «Адмирал» смог сравнять счет усилиями Дмитрия Бучельникова и перевести игру в овертайм.

Но там «Трактор» все-таки подтвердил свой класс, забросив шайбу на третьей минуте усилиями Максима Шабанова.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Трактор» — «Адмирал» 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0) Голы: Ибатуллин — 1 (Фьоре, Горшков), 3:26 — 0:1, Робинсон — 1 (бол., Дер-Аргучинцев, Кравцов), 24:09 -1:1, Телегин — 1 (Ткачев), 36:29 — 2:1, Бучельников — 1 (Лисовец), 57:30 — 2:2, Шабанов — 1 (Ткачев, Антипин), 62:51 — 3:2Вратари: Фукале — ИвановБроски: 38 (11+13+13+1) — 31 (8+9+14+0)Штраф: 9 — 36

«Трактор» занимает пятое место на «Востоке» с 30 очками. «Адмирал» на последнем месте с 16 баллами.