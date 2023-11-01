ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Илкай ГюндоганСемь причин, почему «Барселоне» не надо паниковать после поражения в Эль-Класико
  • 20:26
    • «Локомотив» разгромил «Рубин», забив все голы в первом тайме
  • 20:15
    • Соболев, Мозес в основе «Спартака» на матч Кубка России с «Краснодаром»
  • 20:12
    • Джокович уверенно вышел в третий круг турнира в Париже
    Все новости спорта

    «Трактор» сломил сопротивление «Адмирала» в овертайме

    «Трактор» — «Адмирал»: счет матча 3:2 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Адмирал
    Завершился матч регулярного чемпионата КХЛ между челябинским «Трактором» и «Адмиралом» из Владивостока. Победу в овертайме в нем одержали хозяева со счетом 3:2.

    Автор победной шайбы Максим Шабанов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Автор победной шайбы Максим Шабанов

    Уже на четвертой минуте Руслан Ибатуллин вывел гостей вперед.

    «Трактор» смог сравнять счет в начале второго периода. Бадди Робинсон реализовал большинство.

    На 37-й минуте защитник челябинцев Сергей Телегин смог снова реализовать численное преимущество, сделав счет 2:1.

    Но за две минуты до конца «Адмирал» смог сравнять счет усилиями Дмитрия Бучельникова и перевести игру в овертайм.

    Но там «Трактор» все-таки подтвердил свой класс, забросив шайбу на третьей минуте усилиями Максима Шабанова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» — «Адмирал» 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)
    Голы: Ибатуллин — 1 (Фьоре, Горшков), 3:26 — 0:1, Робинсон — 1 (бол., Дер-Аргучинцев, Кравцов), 24:09 -1:1, Телегин — 1 (Ткачев), 36:29 — 2:1, Бучельников — 1 (Лисовец), 57:30 — 2:2, Шабанов — 1 (Ткачев, Антипин), 62:51 — 3:2Вратари: Фукале — ИвановБроски: 38 (11+13+13+1) — 31 (8+9+14+0)Штраф: 9 — 36

    «Трактор» занимает пятое место на «Востоке» с 30 очками. «Адмирал» на последнем месте с 16 баллами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Краснодар» не даст много забить
  • «Спартак» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Даст ли «Арсенал» прервать свое падение «Вест Хэму»?
  • «Вест Хэм» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • «МЮ» исправиться за разгром в дерби?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.39
  • Экспресс дня 1 ноября
  • Сегодня в 23:15
    •  2.04
  • Прогноз на матч Спартак — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.32
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.07
  • Прогноз на матч Борнмут — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Челси — Блэкберн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо — Пари НН
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  3.70
  • Прогноз на матч Ростов — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие