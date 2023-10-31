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    Московское «Динамо» победило «Сочи»

    «Сочи» — «Динамо»: счет матча 2:5, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сочи Динамо
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» на выезде обыграло «Сочи» со счетом 5:2.

    «Динамо»
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    «Динамо»

    На дубли Дмитрия Рашевского и Джордана Уила, а также гол Никиты Гусева хозяева ответили точными бросками Джереми Бракко и Марата Хуснутдинова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» (Сочи) — «Динамо М» (Москва) — 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)
    Голы: Рашевский — 11 (О`Делл), 5:21 — 0:1. Дж. Бракко — 2 (Корягин), 6:41 — 1:1. Уил — 11 (Гусев, Прибыльский), 13:45 — 1:2. Хуснутдинов — 2 (бол., Галенюк, Мичков), 27:31 — 2:2. Гусев — 8 (бол., О`Делл, Уил), 29:46 — 2:3. Уил — 12 (бол., Гусев, Менелл), 50:01 — 2:4. Рашевский — 12 (п.в., Кудрявцев), 59:13 — 2:5Вратари: Третьяк (57:35 — 58:00, 58:48 — 59:13) — МоторыгинШтраф: 8 — 12Броски: 40 (7+21+12) — 30 (13+9+8)

    «Динамо» набрало 37 очков и стало лидером турнирной таблицы «Запада». У «Сочи» — 25 очков и 6-е место.

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