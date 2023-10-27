«Трактор» — «Металлург»: счет матча 4:1, обзор голов

одержал уверенную победу над(5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Первый гол в этом матче забили гости в самом начале 1-го периода. Нападающий «Металлурга» Павел Акользин вывел свою команду вперед.

После этого «Трактор» забросил 5 безответных шайб. Отличились Сергей Телегин, Антон Бурдасов, Илья Карпухин, Семён Дер-Аргучинцев и Артём Блажиевский.

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Трактор» — «Металлург» 5:1 (1:1, 3:0, 1:0). Голы: Акользин — 8 (Карпов, Яковлев), 03:32 — 0:1. Телегин — 1 (Шабанов, Ткачев), 08:38 — 1:1. Бурдасов — 6 (Кравцов, Антипин), 21:05 — 2:1. Карпухин — 1 (Шаров, Котляревский), 23:53 — 3:1. Дер-Аргучинцев — 9 (Бурдасов, Кравцов), 33:45 — 4:1. Блажиевский — 2 (Шаров), 58:44 — 5:1Вратари: Подскребалин — Загидулин 00:00 — 23:53 (Набоков 23:53 — 60:00)Броски: 30 (5+16+9) — 22 (7+6+9)Штраф: 17 — 27

«Трактор» занимает 7-е место на Востоке с 26-ю очками в активе. «Металлург» — на 2-й позиции (32 балла).