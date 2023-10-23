Тейлор Бек признан лучшим нападающим прошлой недели в КХЛ

В КХЛ опубликовали лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Филипп Долганов из «Нефтехимика» стал лучшим голкипером прошлой недели в КХЛ. Вратарь выиграл 3 матча из 3-х за этот период, отразил 96.67% бросков при коэффициенте надежности 1.00. В матчах против «Лады» (4:0) и СКА (2:0) Долганов сыграл на ноль.

Лучшим защитником прошедшем недели стал Джереми Рой из «Витязя». Игрок обороны забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи в 2-х матчах при показателе полезности «+5».

Тейлор Бек из «Сибири» был признан лучшим нападающим недели. Форвард провел 4 матча за этот период и набрал 7 (2+5) очков при показателе полезности «+2». Бек отметился победным голом в матче с «Ак Баром». За 4 встречи форвард заблокировал 4 броска и сделал столько же силовых приемов.

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Лучшим новичком прошедшей недели в КХЛ стал Дмитрий Бучельников из «Адмирала». За 3 матча форвард забил гол и сделал 2 голевые передачи. Бучельников сделал 2 отбора шайбы и заблокировал два броска соперника.