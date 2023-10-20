«Все случается в первый раз». Овечкин — об отсутствии бросков по воротам в 2-х матчах подряд

Капитанвысказался об отсутствии бросков в створ ворот за последние два матча в регулярном чемпионате НХЛ.

«Я ни разу не бросил в двух последних матчах? Всё случается в первый раз, понимаете? Как игрок ты хочешь бросать, забивать, создавать моменты для своих товарищей по команде и для себя. Но, как я уже сказал, всё бывает в первый раз.

У нас был очень хороший тренировочный лагерь. Мы чувствовали себя хорошо. Но, когда начался сезон, вы можете заметить, что чего-то не хватает. Вот почему я должен вести за собой команду», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».

Несмотря на голевую засуху, Овечкин продолжит гонку за рекордом легенды НХЛ Уэйна Гретцки по голам в лиге. На данный момент Александру осталось забить 72 гола для того, чтобы стать самым лучшим снайпером в истории Национальной лиги.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет 22-го октября с «Монреалем». Начало встречи — в 2:00 мск.