«Динамо» Москва — «Северсталь»: счет матча 3:2 (бул), обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛ московскоев серии буллитов обыграла череповецкую. Основное время завершилось — 2:2.

На 9-й минуте счет в большинстве открыл Никита Коростелев, ему ассистировали Руслан Абросимов и Владимир Грудинин.

Через минуте «Северсталь» повела в две шайбы. Численное преимущество на сей раз реализовал Тимур Муханов, а передачу ему отдал Кирилл Пилипенко.

В середине второго периода одну шайбу хозяева смогли отквитать. Гол забил Дмитрий Рашевский.

А на 52-й минуте Михаил Джиошвили смог сравнять счет в большинстве. Ему ассистировали Дмитрий Рашевский и Даниил Поленков.

Следующую игру «Динамо» проведет дома против «Лады». «Северсталь» будет играть на своем льду с «Салаватом».