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    «Динамо» победило «Северсталь» по буллитам

    «Динамо» Москва — «Северсталь»: счет матча 3:2 (бул), обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Северсталь
    В матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» в серии буллитов обыграла череповецкую «Северсталь». Основное время завершилось — 2:2.

    «Динамо» Москва
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    «Динамо» Москва

    На 9-й минуте счет в большинстве открыл Никита Коростелев, ему ассистировали Руслан Абросимов и Владимир Грудинин.

    Через минуте «Северсталь» повела в две шайбы. Численное преимущество на сей раз реализовал Тимур Муханов, а передачу ему отдал Кирилл Пилипенко.

    В середине второго периода одну шайбу хозяева смогли отквитать. Гол забил Дмитрий Рашевский.

    А на 52-й минуте Михаил Джиошвили смог сравнять счет в большинстве. Ему ассистировали Дмитрий Рашевский и Даниил Поленков.

    Следующую игру «Динамо» проведет дома против «Лады». «Северсталь» будет играть на своем льду с «Салаватом».

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