Кокорев: Мы много ошибались, сами привезли себе голы

Главный тренерподвел итог матча против(2:5).

«Что тут можно комментировать? Мы много ошибались, сами привезли себе голы. Недорабатывали моменты. Вяленько уходили в атаку и возвращались оборону. Сегодня не получилась игра. Завтра потренируемся, поговорим с ребятами, разберём моменты, то, что не получалось, и будем готовиться к следующей игре серьёзно.

Сыграет ли Бракко? Шанс есть», — приводит слова Кокорева пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Спартак» занимает 2-е место в таблице Запада с 28-ю очками в активе. «Сочи» — на 5-й позиции (23 балла).