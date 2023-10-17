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    Кокорев: Мы много ошибались, сами привезли себе голы

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    Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев подвел итог матча против «Спартака» (2:5).

    Дмитрий Кокорев
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    Дмитрий Кокорев

    «Что тут можно комментировать? Мы много ошибались, сами привезли себе голы. Недорабатывали моменты. Вяленько уходили в атаку и возвращались оборону. Сегодня не получилась игра. Завтра потренируемся, поговорим с ребятами, разберём моменты, то, что не получалось, и будем готовиться к следующей игре серьёзно.

    Сыграет ли Бракко? Шанс есть», — приводит слова Кокорева пресс-служба КХЛ.

    После этого матча «Спартак» занимает 2-е место в таблице Запада с 28-ю очками в активе. «Сочи» — на 5-й позиции (23 балла).

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