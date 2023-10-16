Козырев о победе «Северстали»: Мы показали отличный игровой тонус

Главный тренервысказался о разгромной победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(4:0).

«В прошлую встречу мы упустили игру — потеряли концентрацию в концовке. Сегодня концентрация была на протяжении всех шестидесяти минут.

"Северсталь" сегодня показала отличный игровой тонус, хотя до этого было пять дней выходных? Мы отдохнули. Да, действительно, такие перерывы выбивают из тонуса.

Мы использовали эти дни, чтобы восстановить силы. В октябре Шостак провёл меньше матчей, чем в сентябре? Мы планировали Костю на сегодняшнюю встречу», — цитирует Козырева пресс-служба «Северстали».

После победы над «Торпедо» «Северсталь» занимает 8-е место в таблице Запада с 18-ю очками в активе. В следующем матче «столевары» сыграют 18-го октября с московским «Динамо».