Кравец прокомментировал победу «Авангарда» в матче с «Локомотивом»

Главный тренервысказался о разгромной победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(4:1).

«Я делаю акцент, чтобы мы во всех трех периодах доминировали. Сегодня в первом периоде немножко торопились: да, есть задача играть в быстрый пас, но когда соперники не душат, можно спокойнее раскатываться, просто играть в хоккей, а не в "бей-беги", как у нас говорят.

Во втором периоде это и произошло, ребята держали шайбу, вовремя открывались, подставляли, в чужой зоне проделали сумасшедшую работу, не давали зайти в свою зону. Правильность работы приносит результат вне зависимости от номера периода.

Хотя понятно, что второй период — другой, акцент на том, что при потере шайбы нужно максимально быстро свернуться в оборону. Но если шайба у нас, то соперникам намного тяжелее поменяться, они устают, меньше меняются, и у нас инициатива.

Мы никогда не меняли что-то в работе, просто больше игр прошло, больше видео посмотрели, больше внимания на тренировках уделили тому, что самый оптимальный вариант выигрыша единоборства на своем пятаке — это не пустить на свой пятак», — приводятся слова тренера на сайте лиги.

После победы над «Локомотивом» «Авангард» занимает 6-е место в таблице Востока с 22 очками в активе. В следующем матче омичи сыграют 18-го октября с «Витязем».