Овечкин о крупном поражении от «Питтсбурга»: Это не тот старт сезона, который мы хотели

Капитан «Вашингтон Кэпиталз»прокомментировал разгромное поражение от(0:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Вашингтон» впервые в своей истории не забил в первом матче сезона НХЛ.

«Думаю, что первый период мы отыграли хорошо. Во втором они забили, а мы нет. Так бывает.

Это не тот старт сезона, который мы хотели. Нужно просто двигаться дальше. Мы не добились нужного результата, хотя ребята были готовы к матчу.

Посмотрим видео, разберем ошибки и сыграем лучше в следующем матче», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Кэпиталз».

В ближайшем матче «Вашингтон» 17 октября сыграет на своем льду с «Калгари».