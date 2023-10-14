Овечкин о крупном поражении от «Питтсбурга»: Это не тот старт сезона, который мы хотели

Александр Овечкин Фото: globallookpress.com
«Вашингтон» впервые в своей истории не забил в первом матче сезона НХЛ.
«Думаю, что первый период мы отыграли хорошо. Во втором они забили, а мы нет. Так бывает.
Это не тот старт сезона, который мы хотели. Нужно просто двигаться дальше. Мы не добились нужного результата, хотя ребята были готовы к матчу.
Посмотрим видео, разберем ошибки и сыграем лучше в следующем матче», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Кэпиталз».
В ближайшем матче «Вашингтон» 17 октября сыграет на своем льду с «Калгари».