«Барыс» — «Локомотив»: счет матча 0:6, обзор голов

Ярославскийв очередном матче регулярного чемпионата КХЛ не оставил шансов, победив его со счетом 6:0.

Дубли в составе железнодорожников сделали Павел Красковский и Даниил Бут. Еще по шайбе на счету Максима Шалунова и Даниила Тесанова.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Барыс» — «Локомотив» 0:6 (0:1, 0:1, 0:4) Голы: Бут -1 (Шалунов), 3:36 — 0:1, Красковский — 1 (Полунин, Кожевников), 32:25 — 0:2, Красковский — 2 (бол., Рафиков, Лихачев), 41:37 — 0:3, Шалунов — 1 (бол., Гернат, Чехович), 46:37 — 0:4, Бут — 2 (Шалунов), 56:28 — 0:5, Тесанов — 1 (бол., Волков, Гернат), 59:29 — 0:6Вратари: Паскуале — БочаровБроски: 25 (5+9+11) — 31 (12+8+11)Штраф: 4 — 0

«Локомотив» продолжает уверенно лидировать на «Западе» с 29 очками. «Барыс» занимает 10 место на «Востоке» с 15 очками.