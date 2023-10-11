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    «Торпедо» одержало волевую победу над «Северсталью»

    «Северсталь» — «Торпедо»: счет матча 3:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь Торпедо
    Нижегородское «Торпедо» смогло вырвать победу у череповецкой «Северстали» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3. В середине второго периода команда Игоря Ларионова уступала 1:3.

    Автор двух голов американец Деннис Ян
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    Автор двух голов американец Деннис Ян

    Дубль в составе хозяев сделал Александр Скоронев, еще одна шайба у Кирилла Филипенко.

    За «Торпедо» отличились Деннис Ян (дважды), Владислав Фирстов, Даниил Бокун.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» — «Торпедо» 3:4 (0:1, 3:1, 0:2)
    Голы: Ян — 1, 6:03 — 0:1. Скоренов — 1 (бол., Коростелев, Абросимов), 20:19 — 1:1. Пилипенко — 1 (Аймурзин), 21:52 — 2:1. Скоренов — 2 (мен., Иванцов), 30:23 — 3:1. Фирстов — 1 (Летунов), 35:57 — 3:2. Бокун — 1 (Летунов), 50:54 — 3:3. Ян — 2 (Веряев), 52:39 — 3:4Вратари: Шугаев (58:42) — КульбаковБроски: 26 (3+11+12) — 27 (9+8+10)Штраф: 6 — 8

    Команда Ларионова продолжает занимать вторую строчку на «Западе» с 25 очками. «Северсталь» идет на девятом месте с 16 баллами.

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