«Северсталь» — «Торпедо»: счет матча 3:4, обзор голов

Автор двух голов американец Деннис Ян Фото: globallookpress.com
Дубль в составе хозяев сделал Александр Скоронев, еще одна шайба у Кирилла Филипенко.
За «Торпедо» отличились Деннис Ян (дважды), Владислав Фирстов, Даниил Бокун.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» — «Торпедо» 3:4 (0:1, 3:1, 0:2)
Голы: Ян — 1, 6:03 — 0:1. Скоренов — 1 (бол., Коростелев, Абросимов), 20:19 — 1:1. Пилипенко — 1 (Аймурзин), 21:52 — 2:1. Скоренов — 2 (мен., Иванцов), 30:23 — 3:1. Фирстов — 1 (Летунов), 35:57 — 3:2. Бокун — 1 (Летунов), 50:54 — 3:3. Ян — 2 (Веряев), 52:39 — 3:4Вратари: Шугаев (58:42) — КульбаковБроски: 26 (3+11+12) — 27 (9+8+10)Штраф: 6 — 8
Команда Ларионова продолжает занимать вторую строчку на «Западе» с 25 очками. «Северсталь» идет на девятом месте с 16 баллами.