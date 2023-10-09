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    Рябыкин: Буду доволен, если мы выйдем в плей-офф

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Витязь Спартак
    Главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (1:5).

    Дмитрий Рябыкин
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    Дмитрий Рябыкин

    «Мы сегодня проиграли в движении и очень много удалялись. Игра в неравных составах предрешила исход матча.

    Какие цели у меня на сезон в "Витязе"? Буду доволен, если мы выйдем в плей-офф. Работы предстоит много. Вчера был насыщенный день, понимаю, что ребятам сложно перестраиваться. Но времени нет, игры идут. Стараемся быстрее донести, чтобы это у них оставалось в головах.

    Мы хотим играть в быстрый, очень агрессивный хоккей. Нам нужна хорошая физическая форма. Сейчас нет раскатов, надо стараться играть вперед, доводить шайбу до ворот, но не отбрасываясь.

    Когда будет "Витязь" Рябыкина? Точное число назвать? Надо постараться. Когда много игр, ты не можешь тренировать игроков, им надо восстанавливаться. Не могу сказать, сколько нужно времени. Надеюсь, что месяца хватит.

    Как шли переговоры с "Витязем"? Они шли недолго. Когда Завьялов написал по собственному желанию, на следующий день мне позвонили и предложили работу», — приводит слова Рябыкина пресс-служба КХЛ.

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    • «Спартак» (22 очка) поднялся на третье место Западной конференции. «Витязь» (9) идет последним на «Западе».

    Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» в Нижнекамске сыграет с «Нефтехимиком». «Спартак» примет ЦСКА. Оба матча состоятся 11 октября.

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