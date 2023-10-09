Козырев: На выезде играем лучше, именно в качестве передач и самой игры

Главный тренерпрокомментировал поражение в матче с московским «Динамо» (0:1 ОТ).

«Тяжёлая для нас игра. В особенности во втором периоде преимущество было за "Динамо", мы не успевали в движении и допускали ряд потерь в средней зоне. В третьем периоде выровняли игру, и она шла с переменным успехом, но, увы, пропустили гол в овертайме. Там ребята проиграли. Готовимся к следующим матчам.

Много брака? Мы много сил отдали в прошлой игре, и парадокс заключается в том, что мы на выезде играем лучше, именно в качестве передач и в качестве самой игры. С чем это связано? Скорее всего, с безобразным качеством льда здесь в Череповце.

Третий период сыграли лучше? Мы сказали ребятам, что идут у нас потери на чужой синей линии, и надо упростить игру и перевести шайбу в глубину зоны соперника, тем самым отодвинув игру от своих ворот.

Жабреев на буллите? Саша у нас штатный буллитёр. Тут не забил. Так получилось.

Не было удалений? Безусловно, удаления ломают игру, в особенности нашу игру, потому что даём возможности сопернику, а у "Динамо" шикарное большинство. Нам удалось сегодня не удаляться, этой хороший момент, будем стараться так делать и дальше», — цитирует Козырева «Чемпионат».

«Динамо» с 22 очками идет на третьем месте Западной конференции КХЛ. «Северсталь» (16 очков) занимает шестую строчку на «Западе».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Астане сыграет с «Барысом». «Северсталь» примет «Торпедо». Оба матча состоятся 11 октября.