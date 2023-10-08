Билялетдинов: Стараемся задействовать молодых ребят

Главный тренерпрокомментировал победу над(2:1).

«Сначала надо отдохнуть, после чего будет видно. Как оценю игру Всеволода Альметкина? Он — молодец. Мы давно хотели попробовать Всеволода в КХЛ, о нем были хорошие отзывы от тренера "Барса" Александра Степанова. У нас есть неплохие молодые ребята, стараемся их задействовать, пусть и не в полном объеме», — цитирует тренера пресс-служба «Ак Барса».

«Ак Барс» набрал 21 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Адмирала» — 12 очков и 10-е место.