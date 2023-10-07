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    Скабелка: Хороший был настрой, жаль, не сумели взять два очка

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    Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвел итог матча против «Витязя» (2:3 ОТ).

    Андрей Скабелка
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    Андрей Скабелка

    «Ну, парни молодцы, сражались. Достаточно много удалений было, выстояли. Конечно, вопросы к бригаде большинства… Надо было решать, после того как выстояли столько меньшинства — и не смогли забить. И пропустили в овертайме. Благодарю ребят, молодцы, много шайб на себя поймали. Хороший был настрой, жаль, не сумели взять два очка. Идём дальше.

    Почему большинство перестало работать? Думаю, дело больше в том, что в последних четырёх играх мы практически со старта, после первого периода начинали играть в три звена.

    Кстати, спасибо Роману Старченко, он приехал, вернулся по-капитански, поднял немножко наш уровень нападения. Мы не знали, что он сыграет, он не был с нами в поездке, приехал из Астаны. Планировали, что Роман присоединится только после выезда, но он изъявил желание помочь, за что спасибо ему», — приводит слова Скабелки официальный сайт КХЛ.

    После этой победы у «Витязя» стало 9 очков и он продолжает занимать последнее место на «Западе». «Барыс» набрал 11 баллов и идет на 11 строчке на «Востоке».

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