Скабелка: Хороший был настрой, жаль, не сумели взять два очка

Главный тренерподвел итог матча против(2:3 ОТ).

«Ну, парни молодцы, сражались. Достаточно много удалений было, выстояли. Конечно, вопросы к бригаде большинства… Надо было решать, после того как выстояли столько меньшинства — и не смогли забить. И пропустили в овертайме. Благодарю ребят, молодцы, много шайб на себя поймали. Хороший был настрой, жаль, не сумели взять два очка. Идём дальше.

Почему большинство перестало работать? Думаю, дело больше в том, что в последних четырёх играх мы практически со старта, после первого периода начинали играть в три звена.

Кстати, спасибо Роману Старченко, он приехал, вернулся по-капитански, поднял немножко наш уровень нападения. Мы не знали, что он сыграет, он не был с нами в поездке, приехал из Астаны. Планировали, что Роман присоединится только после выезда, но он изъявил желание помочь, за что спасибо ему», — приводит слова Скабелки официальный сайт КХЛ.

После этой победы у «Витязя» стало 9 очков и он продолжает занимать последнее место на «Западе». «Барыс» набрал 11 баллов и идет на 11 строчке на «Востоке».