Рукавишников положительно оценил возможный приход Ковальчука в «Спартак»

Защитникзаявил, что присутствие форвардабудет огромным плюсом для команды.

«Илья Ковальчук может в скором времени подписать контракт со "Спартаком"? Ну мы также, в принципе, узнаем всё из прессы, поэтому что-то сказать тут сложно.

Илья Валерьевич — сильнейший игрок, который приносит пользу не только на поле, но и внутри команды, в раздевалке. Поэтому, если он решит продолжить карьеру и сейчас подпишет контракт, это будет только огромный плюс.

Илья Валерьевич — великий хоккеист, который усилит любую команду. Посмотрите, сколько он пользы принёс, когда играл за "Авангард", как он сразу помог Омску», — цитируют Рукавишникова «Известия».

Ранее сам Ковальчук высказался о возможном возобновлении карьеры хоккеиста.

Ковальчук является воспитанником «Спартака», олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трёхкратным обладателем Кубка Гагарина, финалистом Кубка Стэнли.