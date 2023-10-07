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    Рукавишников положительно оценил возможный приход Ковальчука в «Спартак»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак
    Защитник «Спартака» Роман Рукавишников заявил, что присутствие форварда Ильи Ковальчука будет огромным плюсом для команды.

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    «Илья Ковальчук может в скором времени подписать контракт со "Спартаком"? Ну мы также, в принципе, узнаем всё из прессы, поэтому что-то сказать тут сложно.

    Илья Валерьевич — сильнейший игрок, который приносит пользу не только на поле, но и внутри команды, в раздевалке. Поэтому, если он решит продолжить карьеру и сейчас подпишет контракт, это будет только огромный плюс.

    Илья Валерьевич — великий хоккеист, который усилит любую команду. Посмотрите, сколько он пользы принёс, когда играл за "Авангард", как он сразу помог Омску», — цитируют Рукавишникова «Известия».

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    • Ранее сам Ковальчук высказался о возможном возобновлении карьеры хоккеиста.

    Ковальчук является воспитанником «Спартака», олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трёхкратным обладателем Кубка Гагарина, финалистом Кубка Стэнли.

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