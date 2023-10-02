«Пара недель — и будет решение». Ковальчук — о возможном подписании контракта со «Спартаком»

Нападающий, который уже 2 года находится без клуба, рассказал о возможном продолжении карьеры в

«Этот вопрос давно со мной. Надо пообщаться с Алексеем Юрьевичем (Жамновым — главным тренером ХК "Спартак"), встретиться, обсудить все детали. Если это и произойдёт, то, понятно, это будет одна команда.

Надо взвесить все за и против, у меня давно не было соревновательной практики, хотя я постоянно тренируюсь. Займёт некоторое время, чтобы подготовить себя и помочь команде. Думаю, пройдёт пара недель максимум — и будет решение», — приводит слова Ковальчука «РИА Новости Спорт».

Напомним, что в сезоне 2020/2021 Ковальчук в составе «Авангарда» стал обладателем Кубка Гагарина, после чего приостановил свою карьеру хоккеиста.

Форвард является воспитанником «Спартака».