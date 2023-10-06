«Металлург» Мг — «Авангард»: счет матча 6:3, обзор голов

Магнитогорскийодержал победу над омскимсо счетом 6:3 в регулярном чемпионате КХЛ и продолжает уверенно лидировать на «Востоке».

За команду Андрея Разина хет-три оформил Никита Гребенкин, еще по шайбе забросили Никита Михайлис, Александр Петунин, Роман Канцеров.

В составе «Авангарда» отличились Егор Сучков, Иван Дроздов, Данил Алалыкин.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Металлург» Магнитогорск — «Авангард» 6:3 (1:0, 2:0, 3:3) Голы: Гребенкин -1 (Грасс), 5:35 -1:0, Михайлис -1 (бол., Петунин, Юров), 27:44 -2:0, Петунин -1 (Яковлев, Юров), 39:48 — 3:0, Сучков — 1, 42:32 — 3:1, Дроздов -1 (меню, Башкиров), 48:32 — 3:2, Гребенкин — 2 (бол., Пресс, Яковлев), 48:52 — 4:2, Канцеров — 1 (Акользин, Квартальнов), 54:53 — 5:2, Алылыкин — 1 (Кулемин, Хмелевски), 55:08 — 5:3, Гребенкин — 3 (п.в), 59:34 — 6:3Вратари: Загидулин — ЕжовБроски: 31 (11+12+8) — 29 (8+7+14)Штраф: 6 — 12

После 16 матчей у «Металлурга» 25 очков, «Авангард» имеет на девять меньше, но у него есть три игры в запасе.