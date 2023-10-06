«Динамо» Минск — «Локомотив»: счет матча 3:2 бул, обзор голов

Минскоепринимало на своем льду ярославскийв очередном матче регулярного чемпионата. Встреча получилась очень упорной и закончилась в основное время со счетом 2:2, а в серии буллитов точнее оказалась команда

В конце первого периода Виталий Пинчук хозяев вперед с передачи Роба Хэмилтона.

На 33-й минуте Александр Волков сравнял счет, а ассистировали ему Артур Каюмов и Дмитрий Симашев.

Спустя четыре минуты Вадим Мороз использует большинство и снова выводит «Динамо» вперед.

В начале третьего периода Ярослав Лихачев снова восстанавливает статус-кво.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» Минск — «Локомотив 2:2 (1:0, 1:1, 0:1) Голы: Пинчук — 1 (Хэмилтон), 18:42 — 1:0, Волков — 1 (Каюмов, Симашев), 32:32 — 1:1, Мороз — 1 (бол., Основин, Хэмилтон), 36:22 — 2:1, Лихачев — 1 (бол., Береглазов, Никулин), 40:40 — 2:2Вратари: Колосов — ИсаевБроски: 26 (7+11+5+3) — 23 (2+12+7+2)Штраф: 9 — 17

«Бело-голубые» в следующем туре поедут в гости к «Куньлуню». «Локомотив» померяется силами дома с нижегородским «Торпедо»