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    Минское «Динамо» было точнее в серии буллитов

    «Динамо» Минск — «Локомотив»: счет матча 3:2 бул, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск Локомотив
    Минское «Динамо» принимало на своем льду ярославский «Локомотив» в очередном матче регулярного чемпионата. Встреча получилась очень упорной и закончилась в основное время со счетом 2:2, а в серии буллитов точнее оказалась команда Дмитрия Квартальнова.

    «Динамо» Минск
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    «Динамо» Минск

    В конце первого периода Виталий Пинчук хозяев вперед с передачи Роба Хэмилтона.

    На 33-й минуте Александр Волков сравнял счет, а ассистировали ему Артур Каюмов и Дмитрий Симашев.

    Спустя четыре минуты Вадим Мороз использует большинство и снова выводит «Динамо» вперед.

    В начале третьего периода Ярослав Лихачев снова восстанавливает статус-кво.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» Минск — «Локомотив 2:2 (1:0, 1:1, 0:1)
    Голы: Пинчук — 1 (Хэмилтон), 18:42 — 1:0, Волков — 1 (Каюмов, Симашев), 32:32 — 1:1, Мороз — 1 (бол., Основин, Хэмилтон), 36:22 — 2:1, Лихачев — 1 (бол., Береглазов, Никулин), 40:40 — 2:2Вратари: Колосов — ИсаевБроски: 26 (7+11+5+3) — 23 (2+12+7+2)Штраф: 9 — 17

    «Бело-голубые» в следующем туре поедут в гости к «Куньлуню». «Локомотив» померяется силами дома с нижегородским «Торпедо»

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