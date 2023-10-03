Жамнов ответил на вопрос, нужен ли «Спартаку» Ковальчук

Главный тренервысказался о возможном подписании контракта с

«Я думаю, такой дядька-наставник, конечно, нужен. Это даже не обсуждается. Илья обладает большим опытом и авторитетом. Конечно, такие игроки нужны. Но я уже много раз говорил, что это решение зависит от самого Ковальчука.

Это сложно — вернуться, когда ты пропустил два года? Да, но я много раз видел Илью, и мы летом вместе с ним катались. Он всегда в форме, в тонусе. И такой гиперспортивный человек.

Всегда работает и в зале, и на льду. Считаю, что для Ковальчука это не станет большой проблемой, чтобы вернуться в большой хоккей.

Если Ковальчук будет играть за "Спартак", будут аншлаги на каждом матче? Это было бы замечательно! Но я и так не могу жаловаться. Мы играем в Москве — приходят болельщики и поддерживают нас.

Приезжаем в регионы — там нас поддерживает очень много болельщиков. Аудитория "Спартака" очень большая. Мы им признательны, что они всегда с нами. А приход Ковальчука только усилит этот эффект», — цитирует Жамнова «Матч ТВ».

Напомним, что Ковальчук выступал в КХЛ за СКА и «Авангард», став двукратным обладателем Кубка Гагарина. В НХЛ «Кови» доходил до финала Кубка Стэнли вместе с «Нью-Джерси».

Последний сезон для Ковальчука стал 2020/2021 в составе «Авангарда». Игрок провел 40 матчей и набрал 26 (9+17) очков.

Ранее сам Ковальчук высказался о возможном продолжении карьеры в «Спартаке».