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    Жамнов ответил на вопрос, нужен ли «Спартаку» Ковальчук

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак
    Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о возможном подписании контракта с Ильей Ковальчуком.

    Илья Ковальчук
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    Илья Ковальчук

    «Я думаю, такой дядька-наставник, конечно, нужен. Это даже не обсуждается. Илья обладает большим опытом и авторитетом. Конечно, такие игроки нужны. Но я уже много раз говорил, что это решение зависит от самого Ковальчука.

    Это сложно — вернуться, когда ты пропустил два года? Да, но я много раз видел Илью, и мы летом вместе с ним катались. Он всегда в форме, в тонусе. И такой гиперспортивный человек.

    Всегда работает и в зале, и на льду. Считаю, что для Ковальчука это не станет большой проблемой, чтобы вернуться в большой хоккей.

    Если Ковальчук будет играть за "Спартак", будут аншлаги на каждом матче? Это было бы замечательно! Но я и так не могу жаловаться. Мы играем в Москве — приходят болельщики и поддерживают нас.

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    • Приезжаем в регионы — там нас поддерживает очень много болельщиков. Аудитория "Спартака" очень большая. Мы им признательны, что они всегда с нами. А приход Ковальчука только усилит этот эффект», — цитирует Жамнова «Матч ТВ».

    Напомним, что Ковальчук выступал в КХЛ за СКА и «Авангард», став двукратным обладателем Кубка Гагарина. В НХЛ «Кови» доходил до финала Кубка Стэнли вместе с «Нью-Джерси».

    Последний сезон для Ковальчука стал 2020/2021 в составе «Авангарда». Игрок провел 40 матчей и набрал 26 (9+17) очков.

    Ранее сам Ковальчук высказался о возможном продолжении карьеры в «Спартаке».

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