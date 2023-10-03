ОконченМанчестер Юнайтед — Галатасарай 2:3Онлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Каземиро«Манчестер Юнайтед» — «Галатасарай» 2:3. Онлайн
    Все новости спорта

    Билялетдинов прокомментировал крупное поражение «Ак Барса» в матче с «Северсталью»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Северсталь
    Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов оценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (1:4).

    Зинэтула Билялетдинов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Зинэтула Билялетдинов

    «Результат нас не устраивает. Есть вопросы по игре, есть определённые проблемы, которые пока не можем решить. Будем работать, надо исправляться. Всё понимаем, ребята стараются, но есть определённые вопросы.

    "Ак Барс" допустил много потерь, этот компонент мог предопределить поражение? И потери, и кроме потерь есть вопросы. Это влияет на игру, на её содержание.

    "Ак Барс" так и не вылез из психологической ямы после быстрых голов? У нас не было ямы, мы продолжали играть. Были возможности, но мы не забили. Мало забиваем — это одна из проблем», — цитирует Билялетдинова сайт «Ак Барса».

  • Сбавивший «Авангард», разочаровывающий «Барыс», уверенный в себе «Локомотив»
  • КХЛ 2023/24: обзор четвертой игровой недели
  • Вчера

    • Посел поражения от «Северстали» казанская команда занимает 4-е место на Востоке с 17-ю очками в активе. В следующем матче «Ак Барс» сыграет 5-го октября с «Авангардом».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Дортмундский клуб добьется победы в домашней игре
  • «Боруссия» Д — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.51
    •
  • Медведев продлит неприличную серию побед над Синнером?
  • Синнер — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • «Динамо» отомстит спартаковцам
  • «Динамо» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.65
  • Экспресс дня 4 октября
  • Завтра в 22:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Синнер — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 14:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 16:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ньюкасл — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Порту — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Краснодар — Пари НН
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие