Билялетдинов прокомментировал крупное поражение «Ак Барса» в матче с «Северсталью»

Главный тренероценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(1:4).

«Результат нас не устраивает. Есть вопросы по игре, есть определённые проблемы, которые пока не можем решить. Будем работать, надо исправляться. Всё понимаем, ребята стараются, но есть определённые вопросы.

"Ак Барс" допустил много потерь, этот компонент мог предопределить поражение? И потери, и кроме потерь есть вопросы. Это влияет на игру, на её содержание.

"Ак Барс" так и не вылез из психологической ямы после быстрых голов? У нас не было ямы, мы продолжали играть. Были возможности, но мы не забили. Мало забиваем — это одна из проблем», — цитирует Билялетдинова сайт «Ак Барса».

Посел поражения от «Северстали» казанская команда занимает 4-е место на Востоке с 17-ю очками в активе. В следующем матче «Ак Барс» сыграет 5-го октября с «Авангардом».