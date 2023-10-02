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    17-летний Артамонов стал лучшим новичком четвертой недели КХЛ

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    Стали известны лучшие игроки 4-й недели КХЛ.

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    Голкипер СКА Артемий Плешков стал лучшим голкипером недели. Вратарь принял участие в 2-х матчах за этот период, одержал две победы. Голкипер отразил 97.83% бросков при коэффициенте надежности 0.50.

    Мартин Гернат из «Локомотива» был признан лучшим защитником недели КХЛ. Игрок обороны сыграл 3 матча, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи при показателе полезности «+6».

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    • Лучшим нападающим стал Райли Барбер из «Барыса», который в трех матчах набрал 6 (2+4) очков. Показатель полезности форварда за этот период «+6». Шайба Барбера в матче с «Нефтехимиком» (6:5 ОТ) принесла победу команде из Казахстана.

    17-летний нападающий «Торпедо» Никита Артамонов стал лучшим новичком недели в КХЛ. В 3-х матчах игрок забил гол и сделал голевую передачу. Помимо этого, Артамонов по одному разу заблокировал бросок и отобрал шайбу.

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