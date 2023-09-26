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    Роберт Левандовский«Мальорка» — «Барселона». Онлайн
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    Судья ошибочно засчитал второй гол «Сочи» в матче со «Спартаком»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Сочи Спартак КХЛ
    Департамент судейства КХЛ разъяснил спорный момент в ситуации с голом «Сочи» в матче регулярного чемпионата против «Спартака» (3:2).

    Данила Галенюк
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    Данила Галенюк

    «На 39-й минуте матча главный судья ошибочно засчитал взятие ворот, произведенное игроком команды ХК "Сочи" Данилой Галенюком.

    Данная ситуация не попадает под пункт 2 Правила 31: "Поскольку существует человеческий фактор, связанный с подачей свистка на остановку матча, главный судья может посчитать, что игра должна быть остановлена незадолго до того, как в действительности прозвучал свисток.

    Тот факт, что шайба может оставаться свободной или пересечь линию ворот до того, как прозвучал свисток, не имеет никакого значения, если главный судья решил, что игра должна была быть остановлена до того, как это произошло.

    Данное взятие ворот не может быть засчитано. Лига дополнительно рассмотрит данный эпизод", — говорится в заявлении КХЛ.

    Второй гол «Сочи» в матче со «Спартаком»
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