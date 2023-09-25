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    «Автомобилист» дома разгромил «Авангард»

    «Автомобилист» — «Авангард»: счет матча 5:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Авангард
    В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» уверенно переиграл на своей площадке «Авангард» со счетом 5:1, уступая после первого периода 0:1.

    Автор дубля Андрей Обидин
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    Автор дубля Андрей Обидин

    Дубль в составе хозяев сделал нападающий Андрей Обидин, еще по шайбе забросили Стефан Да Коста, Брукс Мэйсек и Александр Севостьянов. У омичей единственный гол забил Денис Венгрыжановский.

    КХЛ. Регулярный чемпионата
    «Автомобилист» — «Авангард» 5:1 (0:1, 3:0, 2:0)
    Голы: Венгрыжановский — 1 (Пьянов, Игумнов), 7:09 — 0:1, Да Коста -1 (Голышев), 20:16 — 1:1, Мэйсек — 1 (Осипов, Валк), 32:19 — 2:1, Обидин — 1 (Кузнецов, Зборовский), 32:49 — 3:1, Севостьянов — 1, 42:17 — 4:1, Обидин -2 (мен.), 43:08 — 5:1Вратари: Аликин — МишуровБроски: 33 (11+17+5) — 24 (16+5+3)Штрафы: 6 (4+0+2) — 12 (4+4+4)

    После 11 матчей у «Автомобилиста» стало 14 очков. У «Авангарда» 11 баллов, но на два проведенных матча меньше.

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