«Спартак» — «Трактор»: счет матча 3:2 ОТ, обзор голов

ХК «Трактор» Фото: globallookpress.com
Победу столичному клубу в овертайме принес гол Павла Порядина. У москвичей дублем отличился Шейн Принс.
В составе «Трактора» шайбы забросили Александр Рыков и Антон Бурдасов.
Для 19-летнего Рыкова этот гол стал первым в КХЛ.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» — «Трактор» — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Рыков — 1 (Ткачев, Яруллин), 19:05 — 0:1. Принс — 4 (бол., Заседа, Вишневский), 24:20 — 1:1. Принс — 5 (мен.), 41:17 — 2:1. Бурдасов — 5 (Калинин, Карпухин), 44:57 — 2:2. Порядин — 5 (бол., Голдобин, Морозов), 64:33 — 3:2Вратари: Рибар — ФукалеШтраф: 8 — 10Броски: 34 (7+11+15+1) — 37 (13+12+10+2)
«Трактор» потерпел третье поражение кряду. «Спартак» выиграл второй матч подряд.