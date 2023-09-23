ПерерывМанчестер Сити — Ноттингем ФорестОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Родри«Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест». Онлайн
  • 16:25
    • Альварес и Холанн выйдут в стартовом составе «Сити» на матч АПЛ с «Ноттингем Форест»
  • 16:00
    • «Крылья Советов» одержали победу над «Сочи» в матче РПЛ
  • 15:29
    • Стали известны стартовые составы на матч РПЛ «Балтика» — «Ахмат»
  • 17:39
    • «Жирона» и «Мальорка» устроили голевую перестрелку в матче Примеры
    Все новости спорта

    «Спартак» победил «Трактор» в овертайме

    «Спартак» — «Трактор»: счет матча 3:2 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Трактор
    «Спартак» в овертайме одолел «Трактор» со счетом 3:2 в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

    ХК «Трактор»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    ХК «Трактор»

    Победу столичному клубу в овертайме принес гол Павла Порядина. У москвичей дублем отличился Шейн Принс.

    В составе «Трактора» шайбы забросили Александр Рыков и Антон Бурдасов.

    Для 19-летнего Рыкова этот гол стал первым в КХЛ.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» — «Трактор» — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Рыков — 1 (Ткачев, Яруллин), 19:05 — 0:1. Принс — 4 (бол., Заседа, Вишневский), 24:20 — 1:1. Принс — 5 (мен.), 41:17 — 2:1. Бурдасов — 5 (Калинин, Карпухин), 44:57 — 2:2. Порядин — 5 (бол., Голдобин, Морозов), 64:33 — 3:2Вратари: Рибар — ФукалеШтраф: 8 — 10Броски: 34 (7+11+15+1) — 37 (13+12+10+2)

    «Трактор» потерпел третье поражение кряду. «Спартак» выиграл второй матч подряд.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Спартак» и «Динамо» выявить сильнейшего?
  • «Спартак» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
  • «Барселона» и «Сельта» забьют друг другу
  • «Барселона» — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Бернли» усугубит положение «МЮ»?
  • «Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.30
  • Экспресс дня 23 сентября
  • Сегодня в 19:30
    •  4.10
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Барселона — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бернли — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.59
  • Прогноз на матч Атлетико — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ростов — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч ПСЖ — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Зенит — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие