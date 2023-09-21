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    Жамнов: «Спартаку» есть над чем работать — пока не получается концентрироваться на протяжении всего матча

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    Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу над «Барысом» (6:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Алексей Жамнов
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    Алексей Жамнов

    «Пять передач Голдобина? Молодец! Думаю, что нападающий нацелен на то, чтобы забивать, но сегодня он сыграл продуктивно. Он не набирал очки в матчах против СКА и ЦСКА? Сезон только начинается, потом будете судить нас всех по последней игре. Команде есть над чем работать — пока не получается концентрироваться на протяжении всего матча.

    Игра Сковронского? Он провел хороший тренировочный лагерь, сыграл два контрольных матча, но потом получил травму. Мы ждали его восстановления и планировали дать ему сыграть даже на выезде. Сегодня мы попросили ребят, чтобы они ему помогли — все же, он долго не играл, какое-то волнение присутствовало. Его сэйв в третьем периоде помог команде, в тот момент у нас был небольшой спад в игре. За Морозовым и Бурмистровым следят врачи, они тренируются», — цитирует Жамнова пресс-служба лиги.

    Следующий матч «Спартак» сыграет на своем льду с «Трактором», а «Барыс» отправится в гости к «Сибири».

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