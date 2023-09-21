«Динамо» обыграло «Амур» и продлило серию побед до шести матчей

Московскоеодержала победу надв гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра, состоявшаяся в Хабаровске, завершилась со счетом 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу «Динамо».

Автором победного броска стал нападающий московской команды Седрик Пакетт, поразивший ворота соперника на второй минуте овертайма.

В основное время у хозяев отличился Станислав Бочаров, а у гостей — Джордан Уил.

«Динамо» выиграло шестой матч подряд.

«Динамо» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, «Амур» находится на восьмой строчке на Востоке.