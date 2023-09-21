«Динамо» обыграло «Амур» и продлило серию побед до шести матчей

«Динамо» выиграло шестой матч подряд Фото: globallookpress.com
Игра, состоявшаяся в Хабаровске, завершилась со счетом 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу «Динамо».
Автором победного броска стал нападающий московской команды Седрик Пакетт, поразивший ворота соперника на второй минуте овертайма.
В основное время у хозяев отличился Станислав Бочаров, а у гостей — Джордан Уил.
«Динамо» выиграло шестой матч подряд.
«Динамо» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, «Амур» находится на восьмой строчке на Востоке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Динамо М» (Москва) — 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Бочаров — 1 (бол., Гиздатуллин, Волгин), 7:01 — 1:0. Уил — 5 (Пыленков, Гусев), 24:03 — 1:1. Пакетт — 1 (Пыленков), 61:20 — 1:2Вратари: Лозебников — МоторыгинШтраф: 0 — 4Броски: 30 (13+8+9+0) — 33 (7+15+8+3)