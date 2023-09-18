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    «Локомотив» на выезде победил ЦСКА

    ЦСКА — «Локомотив»: счет матча 1:2, обзор матча

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив ЦСКА
    В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА на своем льду проиграл «Локомотиву» со счетом 1:2.

    «Локомотив»
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    «Локомотив»

    На голы Ярослава Лихачёва и Дениса Алексеева хозяева ответили точным броском престижа в исполнении Антона Слепышева.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)
    Голы: Лихачев — 3 (Шалунов), 1:11 — 0:1. Алексеев — 3 (бол., Рафиков, Полунин), 16:01 — 0:2. Слепышев — 1 (Карнаухов), 47:16 — 1:2Вратари: Федотов (58:07) — ИсаевШтраф: 6 — 6Броски: 35 (16+8+11) — 32 (13+11+8)

    После этой встречи «Локомотив» поднялся на 3-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции ЦСКА идет на 8-й позиции.

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