Силаев о дебютном голе за «Торпедо»: Что тренировал, то и получилось

17-летний защитниквысказался о дебютном голе в матче регулярного чемпионата КХЛ с(3:4).

«Эмоции от первой шайбы, конечно, положительные. Выходя на игру, стараюсь думать, как буду действовать в большинстве, потому что это тренируем. Момент появился, бросил — в ближнюю девятку попал.

Что тренировал, то и получилось. Конечно, хотел отпраздновать по-другому, но старался эмоции сдержать, потому что игра была напряжённая, нужно было поднакопить до конца.

Была боевая игра. Можно отнести её к играм плей-офф. Игра была жесткая, шайба в шайбу шли, но где-то, может, удаления нас подломили. Но это не отговорки, считаю, что могли эту игру забирать.

Готовимся к Уфе. Думаю, что нужно сделать из этой игры правильные выводы и идти вперёд», — сказал Силаев в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, что защитник стал самым молодым автором гола в истории нижегородского «Торпедо». После поражения в матче с «Ак Барсом» подопечные Игоря Ларионова занимают 1-е место в таблице Запада с 10-ю очками в активе.