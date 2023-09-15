«Хорошая тема». Сергачев намекнул на желание получить гражданство США

Защитник клуба НХЛ «Тампа-Бэй»высказался о возможном получении паспорта США.

«Мой дом сейчас это Тампа. Там я провожу восемь месяцев в году, там плачу все налоги.

Стал ли я американцем? Нет! Американцем точно не стал, такой же русский, и сын у меня русский, и жена русская.

Паспорт у меня российский. Думаю ли о том, чтобы получить американский паспорт? Это хорошая тема на самом деле, потому что я столько налогов уже отдал, будут у меня когда-нибудь привилегии какие-нибудь?

Потому что я плачу налоги и ничего не получаю от этого. Если подумать, у меня налоги 40% почти. Из моих почти 8,5 млн», — приводит слова Сергачева Forbes.

Напомним, ранее стало известно, что Сергачев вошел в топ-20 лучших действующих защитников НХЛ.