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    «Хорошая тема». Сергачев намекнул на желание получить гражданство США

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг НХЛ
    Защитник клуба НХЛ «Тампа-Бэй» Михаил Сергачев высказался о возможном получении паспорта США.

    Михаил Сергачев
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    Михаил Сергачев

    «Мой дом сейчас это Тампа. Там я провожу восемь месяцев в году, там плачу все налоги.

    Стал ли я американцем? Нет! Американцем точно не стал, такой же русский, и сын у меня русский, и жена русская.

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    • Паспорт у меня российский. Думаю ли о том, чтобы получить американский паспорт? Это хорошая тема на самом деле, потому что я столько налогов уже отдал, будут у меня когда-нибудь привилегии какие-нибудь?

    Потому что я плачу налоги и ничего не получаю от этого. Если подумать, у меня налоги 40% почти. Из моих почти 8,5 млн», — приводит слова Сергачева Forbes.

    Напомним, ранее стало известно, что Сергачев вошел в топ-20 лучших действующих защитников НХЛ.

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