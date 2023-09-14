Сергачев назвал главную проблему российского хоккея

Защитник клуба НХЛ «Тампа-Бэй»поделился мнением о проблемах российского хоккея.

«Коррупция, она вылезает из государственных денег, которые "пилятся". Наверно, самая большая проблема — это то, что хоккей — государственная тема.

Нет развития у тренерского штаба, они на своем месте сидят, и все. Им платят зарплату и никуда не лезут, потому что, если начинаешь куда-то лезть, с какими-то инициативами, тебе бьют по рукам», — приводит слова Сергачева Forbes.

Напомним, ранее стало известно, что Сергачев вошел в топ-20 лучших действующих защитников НХЛ.