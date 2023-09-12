Браташ: Сегодняшнюю победу можно смело назвать трудовой

Главный тренерподвел итог матча против(3:1).

«Сегодняшнюю победу можно смело назвать трудовой. Мы её заработали, потому что в первом периоде хотели переиграть соперника, но не получилось, соперник нас переигрывал, поэтому пришлось перестраиваться. И получилось переработать соперника.

Можно ли сказать, что сегодня Максим Березин переломил ход матча, своим силовым приёмом на Кравцове разбив игру третьей тройки "Трактора" и заработав большинство? Чистые силовые приёмы это такое же искусство, как и забивание голов. Березин сыграл здорово. Безусловно, игра в неравных составах всегда играет ключевую роль. Особенно "3х5". Конечно, это повлияло на результат.

Владислав Подъяпольский играет всё увереннее, его фактор тоже значим? Роль вратаря в команде сложно переоценить. Эта позиция самая важная. Влад пока радует», — цитирует Браташа сайт «Трактора».

«Лада» набрала 4 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице «Востока». «Трактор» находится на пятой строчке с 5 баллами.