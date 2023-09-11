Козлов: Было видно, что ребятам тяжело поймать игровой ритм и вкатиться

Главный тренервысказался относительно поединка против(1:2).

«Эти четыре дня не сыграли нам на руку: мы выбились из игрового ритма. Играть — одно, а тренироваться — другое. Было видно, что ребятам тяжело поймать игровой ритм и вкатиться.

Магнитогорцы забили два гола и потом откатились. Каждый раз, начиная атаку, мы встречали троих игроков. Много сил потратили», — приводит слова Козлова официальный сайт КХЛ.

После этой победы команда Андрея Разина возглавила зону «Восток» с девятью очками. «Салават Юлаев» идет на шестом месте с четырьмя баллами.