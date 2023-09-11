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    Козлов: Было видно, что ребятам тяжело поймать игровой ритм и вкатиться

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Металлург Мг
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался относительно поединка против «Металлурга» (1:2).

    Виктор Козлов
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    Виктор Козлов

    «Эти четыре дня не сыграли нам на руку: мы выбились из игрового ритма. Играть — одно, а тренироваться — другое. Было видно, что ребятам тяжело поймать игровой ритм и вкатиться.

    Магнитогорцы забили два гола и потом откатились. Каждый раз, начиная атаку, мы встречали троих игроков. Много сил потратили», — приводит слова Козлова официальный сайт КХЛ.

    После этой победы команда Андрея Разина возглавила зону «Восток» с девятью очками. «Салават Юлаев» идет на шестом месте с четырьмя баллами.

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