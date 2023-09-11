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    «Авангард» крупно уступил «Амуру»

    «Авангард» — «Амур»: счет матча 1:5, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Амур
    В Омске завершился матч КХЛ. «Авангард» принимал хабаровский «Амур».

    Райан Спунер
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    Райан Спунер

    Гости победили со счетом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0).

    «Амур» вышел вперед на 20-й минуте, отличился Дмитрий Шевченко. Затем хоккеист оформил дубль. На 30-й минуте Владимир Ткачев отыграл один гол.

    На 35-й минуте Артур Гиздатуллин забил третий гол хабаровчан. На 42-й минуте игрок отметился дублем. На 54-й минуте Ян Дрозг поставил точку в этой игре.

    Все прогнозы на КХЛ

    Омский клуб потерпел первое поражение в сезоне.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Амур» (Хабаровск) — 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)
    Голы: Шевченко — 1 (бол., Хохлачев), 19:13 — 0:1. Шевченко — 2 (бол., Рылов, Волгин), 25:28 — 0:2. Ткачев — 2 (Рейнгардт, Спунер), 29:15 — 1:2. Гиздатуллин — 2 (Хохлачев), 34:57 — 1:3. Гиздатуллин — 3 (Хохлачев), 41:38 — 1:4. Дрозг — 1 (Ли), 53:06 — 1:5Вратари: Демченко (Мишуров, 41:38) — Лозебников

    В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» 13 сентября в Новосибирске встретится с «Сибирью». «Авангард» 14 сентября на своем льду сыграет с «Адмиралом».

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