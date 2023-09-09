«Авангард» — «Барыс»: счет матча 4:1, обзор голов

Владимир Ткачев Фото: globallookpress.com
Единственную шайбу казахстанская команда забросила на 21-й минуте, отличился Нельсон Ножье.
В составе «Авангарда» голы на свой счет записали Игорь Гераськин, Либор Шулак, Владимир Ткачёв в большинстве и Райан Спунер в пустые ворота.
КХЛ. Регулярный чемпионат.
«Авангард» (Омск) — «Барыс» (Астана) 4:1 (0:0, 1:1, 3:0).
Голы: Ножье — 1 (бол. Барбер), 21:05 — 0:1. Гераськин — 2 (Панюков, Николишин), 35:54 — 1:1. Шулак — 1, 50:09 — 2:1. Ткачев — 1 (бол. Спунер, Буше), 54:00 — 3:1. Спунер — 2 (ПВ.), 59:24 — 4:1Вратари: Демченко — ПаскуалеБроски: 39 (9+14+16) — 14 (2+6+6)Штраф: 6 — 6
После этого матча «Авангард» занимает 3-е место в таблице Востока (6 очков). «Барыс» — на 10-й позиции (2).