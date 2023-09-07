ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиМесси «прошел» весь футбол! Почему аргентинец должен выиграть «Золотой мяч» 2023 года
  • 00:15
    • Неймар считает, что чемпионат Саудовской Аравии сильнее французского
  • 23:48
    • Франция справилась с Ирландией, Нидерланды разбили Грецию в отборе Евро-2024
  • 21:46
    • «Зенит» забил 4 гола в товарищеском матче с «Сепаханом»
  • 21:07
    • Сборная России сыграла вничью с Египтом (до 23 лет) в товарищеском матче
  • 18:53
    • Финляндия минимально переиграла Казахстан
    Все новости спорта

    Разин: Допустили всего одну грубейшую ошибку, когда вчетвером пропустили атаку с ходу

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Металлург Мг
    Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин оценил победный матч с московским «Динамо» (5:3).

    Андрей Разин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Разин

    «Знали, что "Динамо" хорошо начинает матчи, а у нас в первых двух играх были проблемы с началом матчей. Сегодня исправили эту ошибку и хорошо провели первый период, выиграв его. Начало второго периода тоже было хорошим, потом получилось неоднозначное состояние. Был счёт 2:0, могли забивать третью, вместо этого 2:1. Был счёт 3:1, могли забивать четвёртую, вместо этого 3:2. В третьем "Динамо" хорошо играло и много времени провело в атаке, но ребята молодцы, сыграли по заданию и допустили всего одну грубейшую ошибку, когда вчетвером пропустили атаку с ходу. А так всё было грамотно, нас с победой.

    Перестановки в звеньях по ходу матча? У нас немного один человек выпал, решили сделать перестановки. Юров как центральный может играть на этой позиции, поэтому всё срослось. Снова быстрый гол во втором периоде? Нет никакого секрета. Это стечение обстоятельств.

    Как так быстро восстановились после победы над ЦСКА? У нас есть свой комплекс упражнений после игры, ребята дисциплинированно делают его и восстанавливаются.

    Дубль Михайлиса? Мы его и брали как лидера, чтобы он выполнял ту работу, которую умеет. Прежде всего это забивал голы. Но и черновой работы он много делает. Плюс их связка с Ди, мы её планировали, и сейчас Ди потихоньку набирает форму, поэтому такой результат. Данька Юров первые два периода с ними играл, и там сложилась неплохая троечка», — цитирует Разина «Чемпионат».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Авангард» продолжит идти по дистанции без сбоев
  • «Авангард» — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 2.69
    •
  • Португалия обыграет Словакию благодаря голам Роналду?
  • Словакия — Португалия. Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • Сможет ли Хорватия разгромить Латвию?
  • Хорватия — Латвия. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.44
  • Экспресс дня 8 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.69
  • Прогноз на матч Авангард — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Словакия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Хорватия — Латвия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Грузия — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Сибирь — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 13:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Сочи
  • Хоккей
  • Завтра в 13:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Люксенбург — Исландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие