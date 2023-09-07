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    «Металлург» одержал гостевую победу над московским «Динамо» в матче КХЛ

    «Динамо» Москва — «Металлург»: счет матча 3:5, обзор голов

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    «Металлург» обыграл московское «Динамо» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Металлург»
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    «Металлург»

    В составе магнитогорской команды дублями отметились Никита Михайлис и Никита Гребенкин, а также шайбу забросил Григорий Дронов с передачи все того же Михайлиса.

    У «Динамо» голы записали на свой счет Джордан Уил, Дмитрий Рашевский и Эрик О'Делл в большинстве.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Динамо» (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) 3:5 (0:1, 2:2, 1:2).
    Голы: Михайлис — 2 (Юров), 16:01 — 0:1. Дронов — 1 (Михайлис), 20:53 — 0:2. Уил — 1 (Гусев, Ожиганов), 24:02 — 1:2. Михайлис — 3 (Маклюков, Загидулин), 25:58 — 1:3. Рашевский — 1, 34:29 — 2:3. Гребенкин — 1, 42:15 — 2:4. О'Делл — 2 (бол. Уил, Гусев), 51:52 — 3:4. Гребенкин — 2 (ПВ. Коробкин), 59:08 — 3:5Вратари: Моторыгин — ЗагидулинБроски: 33 (6+10+17) — 30 (10+11+9)Штраф: 6 — 8

    После этого матча «Металлург» занимает 1-е место в таблице Востока (5 очков). «Динамо» Москва располагается на 7-й позиции (2).

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