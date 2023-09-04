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    СКА всухую обыграл «Ладу» и одержал вторую победу подряд

    «Лада» — СКА: счет матча 0:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Лада
    В матче Континентальной хоккейной лиги СКА на выезде одержал победу над «Ладой» со счетом 3:0.

    СКА
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    СКА

    Точными бросками отметились Брендан Лайпсик, Иван Зинченко и Валерий Алистров.

    СКА одержал вторую победу подряд в КХЛ и вышел на первое место в Западной конференции. Тольяттинцы замыкают турнирную таблицу Восточной конференции.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лада» (Тольятти) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)
    Голы: Лайпсик — 1 (Алистров), 22:34 — 0:1. Зинченко — 1 (мен., Алистров), 24:47 — 0:2. Алистров — 1 (Лайпсик, Никишин), 26:58 — 0:3Вратари: Подъяпольский (Трушков, 40:00) — ИвановШтраф: 16 — 16Броски: 30 (10+6+14) — 27 (11+12+4)
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